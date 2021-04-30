Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Bilgin yaptığı paylaşımda, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden her bir işçi ve emekçi kardeşimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

