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Ucuz ayçiçek yağı ve şeker vaadi... Dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ucuz ayçiçek yağı ve şeker vaadi... Dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ucuza şeker ve ayçiçek yağı satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Vatandaşları sosyal medya üzerinden ucuza toz şeker ve yağ satma vaadiyle dolandıran 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir sosyal medya platformunda piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay, Muğla ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş, yakalanan İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S., A.C.K. ve, Y.S. isimli 6 şüpheli Eskişehir'de mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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