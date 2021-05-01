Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı şu şekilde:
“Alın terleri hayatımızı kolaylaştıran, anlamlandıran ve değerli kılan nice ürünün, eserin, hizmetin ham maddesi olan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Sağlıklı günlerde, omuz omuza, gönül gönüle gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında buluşma temennisiyle aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
Bakan Ersoy'dan 1 Mayıs mesajı
01.05.2021 - 10:29 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı şu şekilde:
Kaynak: İHA
Etiketler : 1 mayıs,mehmet nuri ersoy,
786906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786906.aspx
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