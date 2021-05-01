Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı şu şekilde:

“Alın terleri hayatımızı kolaylaştıran, anlamlandıran ve değerli kılan nice ürünün, eserin, hizmetin ham maddesi olan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Sağlıklı günlerde, omuz omuza, gönül gönüle gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında buluşma temennisiyle aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”