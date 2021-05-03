Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yaralanan çocuklara Türkiye sahip çıkıyor. Suriye'de rejimin saldırısı sonrası yaralanan hatta yanan çocukların tedavi süreçleri Türkiye’de yapılıyor. 0-4 yaş arası 2282 çocuk tedavi için Hatay’a getirildi.

Suriye'nin farklı köy ve kasabalarında yaşanan bombardıman ve çatışmalar nedeniyle yıkılan ve zarar gören sağlık kuruluşları hizmet veremez hale geldi. Esed güçlerince ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda yaralanan çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Türkiye'ye getirildi.

Çoğunlukla yanık vakası bulunan çocukların büyük bir bölümü Hatay’daki hastanelerde tedavi ediliyor.

Suriye’de saldırılarda yaralanan çocuklar Cilvegözü Sınır Kapısından geçirilerek önce Hatay’da bulunan hastanelere getiriliyor.

Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından protez takılması gereken çocuk hastalar farklı şehirlerde bulunan hastanelere gönderiliyor.

2020 Ocak ayından bugüne kadar Hatay’a getirilen çocuk hasta sayısı 2282 bulurken, son 1 yılda rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çeşitli yerlerinden yaralanan 167 çocuk ise yanık tedavisi gördü.