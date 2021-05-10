CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in yaptığı katliamdır." mesajını paylaştı.
Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı katliamdır
10.05.2021 - 23:07 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu "İsrail'in yaptığı katliamdır" dedi...
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,israil,filistin,
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