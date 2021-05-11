Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük ve gönüllü Kızılay çalışanları Ramazan bayramı öncesi şehit ailelerine ev ziyareti gerçekleştirerek unutulmadıklarını bir kez daha gösterdi.

Şehit ailelerini ziyaret edip onlara küçük ikramlarda bulunduk

Ziyaret sonrası konuşan Ünye Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük, "Ünye Kızılay Gençlik Kolları olarak Fatsa-Ünye Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği'nin de desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Şehit ailelerini ziyaret edip onlara küçük ikramlarda bulunduk. Yüzlerindeki tebessüme vesile olduk. Şehitlerimizin ve şehit ailelerinin hakları ödenmez. Onların her zaman yanındayız" dedi.