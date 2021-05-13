Fanatik Yahudiler, İsrail'in birçok şehrinde sokağa indi. Filistinliler ve Araplara ait dükkânları hedef alan fanatikler, basın mensuplarına da saldırmaya başladı. Başkent Tel Aviv'in güneyinde çekim yapan Kan News muhabiri Yoav Zehavi ile kameraman Roland Novitzky fanatikler tarafından darbedildi. Yaralanan Zehavi hastaneye kaldırılırken kaçan kameraman canını zor kurtardı. Ancak ekipmanları paramparça edildi. Polis, saldırganları gözaltına aldı.
Fanatik Yahudiler, muhabir ile kameramana saldırdı
13.05.2021 - 21:33 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de fanatik Yahudiler hızını alamayıp kamu yayıncısı Kan News'in muhabiri ile kameramanını darbetti.
Etiketler : Fanatik Yahudi,İsrail,Kudüs,Filistin,Kan News,Yoav Zehavi,Roland Novitzky,
789673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789673.aspx
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