Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fanatik Yahudiler, İsrail'in birçok şehrinde sokağa indi. Filistinliler ve Araplara ait dükkânları hedef alan fanatikler, basın mensuplarına da saldırmaya başladı. Başkent Tel Aviv'in güneyinde çekim yapan Kan News muhabiri Yoav Zehavi ile kameraman Roland Novitzky fanatikler tarafından darbedildi. Yaralanan Zehavi hastaneye kaldırılırken kaçan kameraman canını zor kurtardı. Ancak ekipmanları paramparça edildi. Polis, saldırganları gözaltına aldı.