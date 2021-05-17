Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 nisanda düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı "tam kapanma" bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi.
KADEMELİ NORMALLEŞ BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı. Bu genelgeye göre;
* Tam kapanma öncesi olduğu gibi hafta içi 21.00-05.00 arası ve hafta sonu ise cuma günü 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.
* Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
* Restoranlar haftaiçi 07.00-20.00 arası gel al ve paket servis, 20.00-24.00 arası sadece paket servisi, hafta sonları ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde açılacak.
* Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan zamanlarda şehirlerarası seyahat serbest olacak.
* Aşısını yaptırmış olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması olmazken, aşı yaptırmayan 65 yaş üstü hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.