Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 nisanda düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı "tam kapanma" bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi.

KADEMELİ NORMALLEŞ BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı. Bu genelgeye göre;

* Tam kapanma öncesi olduğu gibi hafta içi 21.00-05.00 arası ve hafta sonu ise cuma günü 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

* Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

* Restoranlar haftaiçi 07.00-20.00 arası gel al ve paket servis, 20.00-24.00 arası sadece paket servisi, hafta sonları ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde açılacak.

* Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan zamanlarda şehirlerarası seyahat serbest olacak.

* Aşısını yaptırmış olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması olmazken, aşı yaptırmayan 65 yaş üstü hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.