Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi dün sona erdi. 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı. Yurt genelinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Esnaf kepenklerini açtı. AVM'ler, cadde esnafları, berberler ve çay ocakları başta olmak üzere kapalı kalan bütün esnaf, uzun aranın ardından siftah yapmanın sevincini yaşadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren özellikle berberlerde yoğunluk gözlendi. Bazı berber ve kuaförler haftanın geri kalanı için randevularını dolduğunu ifade etti. 17 günü memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçirenlerin büyük bölümü evlerine dönmek için yollara çıktı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

BİLET BULMAK ZOR

Ülkenin birçok yerinde evine dönmek isteyenlerin oluşturduğu bu yoğunluk, bilet sıkıntısını da gündeme getirdi. Otobüs kapasitelerinde yüzde 50'ye izin verilmesi ile bilet bulmak zorlaştı. Uygulamanın başlamasıyla İstanbul'dan ayrılmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Araçlara binmeden önce HES kodu ve ateş ölçümü yapıldı. Firma yetkilileri, "Yüzde 50 kapasitenin hepsi doldu. Yer bulamayan çok yolcu oldu" diye konuştu. YHT garları ve havaalanlarındaki sessizlik de yerini yoğunluğa bıraktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen hafta ortalama günlük 200 uçuş yapılırken, bugün 400 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda kuyruk oluştu.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Kademeli normalleşme döneminde;

¥ Sokağa çıkma sınırlaması; hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

¥ Tam gün sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar ikametgâhlarına en yakın yerlere gidecek.

¥ Sokağa çıkma sınırlaması uygulanan sürelerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri açık olacak.

¥ Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonları tam gün kısıtlamasına tabi olacaklar.

¥ 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanamayacaklar.

¥ Sadece sokağa çıkma sınırlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sınırlaması uygulanacak. Serbest günlerde şehirler arası seyahatler için bilet, rezervasyon ibraz edilmesi yeterli olacak.

HANGİ İŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIK?

¥ Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis; hafta sonlarında 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek.

¥ Gazino, taverna, birahane, nargile salonu, sinema, kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler ile internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Çay ocakları sadece esnafa servis yapacak.

¥ Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, tedbirlere riayet etmek kaydıyla hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

¥ Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

¥ Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise izin verilmeyecek.