Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG 'un Gemlik'te inşa edilen üretim tesisinde sona yaklaşılıyor. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde çalışmalarda önemli ölçüde yol kat edildiği görüldü.

ZEMİN ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Türkiye’nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Gemlik’te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği açıklandı.

Bununla birlikte paylaşımda, boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bilgisi verildi.

MERAKLA BEKLENİYOR

TOGG, yüzde 100 elektrikli olmasıyla birlikte, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan piyasaya sürülecek.