Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Temsilci Genç Buluşması" ve "TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı"na katılıyor.

Son 19 yıldır sağlanan istikrar ve güven iklimine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.

19 MAYIS ÇAĞRISI

Erdoğan, bu akşam saat 19.19'da, Türkiye'nin her yerinde İstiklal Marşı'nın okunacağını duyurdu.

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