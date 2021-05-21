Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, 11 gün süren bombardımanın ardından ateşkese razı oldu. Böylelikle siyonistler, topsuz tüfeksiz Filistinlilere yenildiğini kabul etti. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, Mısır'ın ara buluculuğunda dün gece saatlerinde yürürlüğe girdi. Bu başarı, İslam âleminde coşkuyla kutlandı. Fas'ın birçok şehrinde binlerce kişi, Filistin direnişinin zaferini kutlamak üzere bir araya geldi. Fas Ulusal Amaçları Destekleme Derneği tarafından düzenlenen kutlamalara katılanlar, "Zafer Filistin'indir" ve "Gazze gururun sembolü" şeklinde sloganlar attı.

"İSRAİL YOK OLMAK ÜZERE"

İran Devrim Muhafızları Ordusu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Devrim Muhafızları, Filistinlilerin İsrail saldırıları karşısındaki direnişlerini ve Kudüs Kılıcı Operasyonu’nu zafer olarak gördüklerini belirterek "Filistin direniş gruplarının başlattığı Kudüs Kılıcı Operasyonu ile birlikte 'savaş meydanında' değişiklik yaşandı. Demir Kubbe'nin de zayıflığı görülmüş oldu. Siyonistler artık korku içinde sığınaklarda yaşamaya tahammül etmeli. İsrail kanseri artık yok olma aşamasında. İsrailliler, Filistinli kadın ve çocukları vahşice katledemeyeceklerini ve yeni maceralara giremeyeceklerini anladılar. Filistinlilerin 11 günlük direnişi, İsrail’in ateşkes iltimas ve talebi ile sona erdi. Filistinlilerin mülteci olduğu ve evlerinin yıkıldığı dönem artık sona erdi. Filistin’in asıl toprak sahipleri ülkelerine dönene ve işgalciler konuşana dek direniş devam edecek" ifadelerini kullandı. Öte andan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta itibaren düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetti.