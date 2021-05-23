Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mayıs'ta Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle, jandarma özel harekât (JÖH) ve komando birliklerince yapılan operasyonda, etkisiz hâle getirilen bölücü terör örgütü PKK'lı yedi teröristten birinin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristin, sözde Mardin eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan "Rızgar Koçer" kod adlı Serhat Ericek olduğu belirlendi. Örgüt mensubu Ericek'in, 9 Aralık 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edildiği saldırının

failleri arasında olduğu tespit edildi.

HAİNLERİN YAPTIĞI CEVAPSIZ KALMIYOR

Şehit Astsubay Çevik’in katillerinden birinin daha etkisiz hâle getirilmesi haberini alan babası Hüseyin Akgül “Kızımın ve diğer şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. O hainlerin elbette ki yapmış oldukları eylemler ve katliamlar sonunda cevapsız kalmıyor. Üzüntülü olduğum için bir yandan da sevinçliyim. Öncelikle bu terör örgütünde olanların daha da leşlerini temizlesinler. Kokuları ta İstanbul’ a kadar geldi” dedi.