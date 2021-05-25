Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye sınırları içinde varlığı bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, Kuzey Irak ve Suriye’de de sıkıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları ile adım atamayacak duruma gelen PKK’nın Türkiye’ye geçiş yolları büyük oranda kapatıldı. Suriye sınırına duvar örülerek burası güvence altına alınırken İran sınırındaki duvar da bitmek üzere. Dağlar ve vadilerden oluşan Irak sınırında ise farklı bir strateji izleniyor.

IRAK SINIRINA ÖZEL STRATEJİ

Irak sınırındaki yaklaşık 100 kilometrelik alanın, dağlar ve vadilerden oluştuğunu belirten güvenlik kaynakları, buraya duvar örmenin ve karakollar kurarak kontrol etmenin zor olduğunu belirtiliyor. Bu sebeple Irak sınırındaki bu alanların en kolay sızma yerleri hâline geldiğine dikkat çeken kaynaklar, Türkiye’nin dağlardan geçen sınırı düz alana indirerek kontrol altına almaya çalıştığına işaret ediyor. Düz alanda ise Türk askerlerinin stratejik noktalara konuşlandığını ifade eden kaynaklar, böylece PKK’nın Kuzey Irak’tan Türkiye’ye geçiş yollarının tamamıyla kapatılacağını vurguluyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖKÜŞ SÜRECİNDE

Türkiye’nin üç ülkeyi kapsayan terörle mücadele stratejisinin uzun süre devam edeceği kaydedilirken PKK’nın Türkiye sınırları içerisinde eylem gücünün kalmadığı, sadece Tunceli kırsalında bazı grupların hareket hâlinde olduğu ve bunların da son yapılan operasyonlar ile çözülme sürecine girdiği ifade ediliyor.

İRAN SINIRINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Türkiye, Suriye sınırından kanun dışı geçişleri ve terör örgütlerinin sızmalarını önlemek için Suriye sınırına örmeyi planladığı 828 kilometrelik duvarı tamamladı. Benzer bir tedbirin İran'a karşı alınması için de harekete geçilmişti. İran sınırına örülen duvarın inşasında ise son aşamaya gelindi.

SIZMALARA KARŞI HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

Her ayrıntının düşünüldüğü 3 metre boyunda 30 santimetre kalınlığındaki duvarların üzerinde bir metreye yakın jiletli teller bulunuyor. Gözetleme kuleleri, kamera, aydınlatma sistemleri ve devriye için de güvenlik yolunun yanı sıra acil durumlar için, yaya ve araç kapıları da inşa ediliyor. Son teknoloji ile donatılan güvenlik duvarında kurşungeçirmez camlı çok sayıda kapı bulunuyor. Bu sayede ekipler sınır boyunca oluşturulan güvenlik yolunda kolaylıkla devriye gezerek hudut güvenliğini sağlıyor.