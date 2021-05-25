Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu. MSB; Avaşin-Basyan'da PKK'lı teröristlerin tespit edildiğini bildirdi. MSB "Hainlerin olduğu bölgeye hemen hava harekatı düzenlendi. Bölgede bulunan 4 terörist daha havadan vurularak etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu" ifadelerini kullandı.