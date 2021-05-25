Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar ile ilgili açıklamada bulundu. MSB; Avaşin-Basyan'da PKK'lı teröristlerin tespit edildiğini bildirdi. MSB "Hainlerin olduğu bölgeye hemen hava harekatı düzenlendi. Bölgede bulunan 4 terörist daha havadan vurularak etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu" ifadelerini kullandı.
MSB: Kuzey Irak'taki teröristler havadan vuruldu
25.05.2021 - 18:58 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmetçik, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Bu kapsamda Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.
Etiketler : MSB,TSK,Avaşin-Basyan,Kuzey Irak,hava operasyonu,Mehmetçik,Pençe-Şimşek,Pençe-Yıldırım,operasyon,PKK,terörist,
791093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791093.aspx
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