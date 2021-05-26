Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışı pandemi sebebiyle sürekli ileri bir tarihe ertelenen caminin, bu cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Ana girişi ile birlikte toplamda dört girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor. Caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında sekiz köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9,6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık üç katlı otopark da bulunuyor.