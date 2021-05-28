Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.

Taksim Camii ibadete açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde vaat ettiği; 160 yıllık bir hayal olan Taksim Cami, 4 yıl önce atılan temelin ardından nihayet tamamlanarak ibadete açıldı. Kalabalığın meydana taştığı Cuma namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.



İBADETE AÇILDI

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açıldı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.