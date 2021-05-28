Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Taksim Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Taksim Camii'nin bizim dünyamızda yeri başkadır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında mühendislik olarak sayılı projeler arasında olan camimiz İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini aldı. Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden bir olacaktır. İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"AYASOFYA-I KEBİR'E BİR SELAMDIR"

"Taksim Camii, bir süre önce ibadete açtığımız Ayasofya-ı Kebir'e bir selamdır. Burası İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümüne hediyedir. Bu cami 1,5 asırlık mücadelenin sonucudur" diyen Erdoğan, "İBB Başkanlığı'na seçildiğimde verdiğimiz sözlerden biri bu camiiyi yapmaktı. Sözümüzü yerine getiremedik. Başbakanken yeniden harekete geçtiğimizde karşımızda Gezi olaylarını bulduk" ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMDE İSTANBUL'A KAZANDIRILAN ÜÇÜNCÜ MİRAS

Erdoğan, "Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum" dedi.

"Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

"EZANLARI SUSTURMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

"Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Saldırıların hepsini akamete uğratmayı başardık. Bundan sonrada aynı azim, kararlılık ve dirayetle mücadeleye devam edeceğiz. Bunun için önümüze bir fatura konulacak, onu da göze alıyoruz.

Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Taksim Camii’nde ilk namaz coşkusu Taksim Camii'nde ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.