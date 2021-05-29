Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımına 2017 yılında başlanan, 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın zirvesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, İstanbul'un fethinin 568'inci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan, katıldığı açılış töreninde "Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Çamlıca Kulesi'nin inşasından emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Görüntü kirliliği vardı, biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye gayret içinde olduk. Adalar'a mı kaldırsak, farklı bir uygulama mı yapsak hep düşündük. Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil örnek teşkil edecek projeyi hayata geçirmiş olduk" dedi.

Çamlıca Kulesi sayesinde görüntü kirliliğine son verdiklerini belirten Erdoğan, aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade etti.

"ÇEVRECİLİK LAFLA OLMUYOR"

"Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur" diyen Erdoğan, "Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor" dedi.

Çamlıca'da faaliyete geçen projeyi sembol eserlerden biri olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Fransız düşünür Lamartin'in "Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım" ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından memnuniyet duyuruyorum" dedi.

"İSTANBUL BU GÜZEL COĞRAFYANIN KALBİ DURUMUNDADIR"

"İstanbul bu güzel coğrafyanın kalbi durumundadır. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oradaki tüm vatandaşlarımız İstanbul ile mutlaka irtibattadır" diyen Erdoğan, "İstanbul 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse 5'te 1'ini barındıran İstanbul, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. Dünyada böylesine eski yerleşime sahip başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle, boğazıyla adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir" dedi.

İSTANBUL'UN ÜZERİNE ÇÖKEN KARA BULUTLARI BİRER BİRER DAĞITTIK

"İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki içimiz burkuldu, parçalandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttıklarını ifade etti. Erdoğan, "Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı" dedi.

ÇAMLICA KULESİNİN ÖZELLİKLERİ

Toplam yüksekliği 365 metre olan Çamlıca Kulesi'nin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan oluşuyor, 145 metresi ise anten bölümü olarak kullanılıyor.

Çamlıca Kulesi'nin ışıklandırmalarında 16.7 milyon renk kullanılıyor. 33 büyük anten sökülerek antenler tek kulede toplandı.

30 bin 150 metrekarelik sosyal alanlara 2 bin 750 ağaç dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin temelinin Haziran ayı sonunda atılacağını söyledi.

Çamlıca'da dev Türk bayrağı göndere çekildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz" dedi.