Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Koca, yaygın aşılama ile toplumsal bağışıklığın kazanılması ve bu sayede Eylül ayı sonrasına doğru normalleşmenin hedeflendiğini ifade ederek, toplumsal bağışıklığın sağlanmasıyla birlikte maske uygulamasının son bulacağını işaret etti.

2 METRE MESAFEYİ KORUYORSANIZ SAHİLDE MASKE TAKMAYIN

Sağlık Bakanı Koca aşılamanın Haziran ayı ile birlikte hız kazanacağının altını çizerek, "Pandemiyi gündemimizden çıkaracağız demiştim, 2 metre mesafede maskeleri çıkarıyoruz. Aşılanmayla birlikte toplumsal bağışıklık kazanılacak. Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske çıkarmayı önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık olduktan sonra bu durum olabilir. Aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin geride kalmasını beklemiyoruz. Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz. Sahilde 2 metre mesafeyi koruyorsanız takmayın. Nasıl bulaştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI EYLÜL AYINA HAZIR

Sözleşmelere göre aşıların zamanında gelmesi durumunda, yaygın aşılama ile birlikte normalleşmeye adım adım geçilebileceğinin altını çizen Bakan Koca, "Bugün için 12 milyon ihracat izni alındığını söyledi Uğur hoca. Bu hafta itibariyle yollanmaya başlanacak, gelecek hafta sonuna kadar da tamamlanacak. 30 milyon doz aşı gelirse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz. Her şey yolunda giderse yerli aşının Eylül ayında kullanıma girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

MASKE TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANANA KADAR TAKILMAYA DEVAM EDİLECEK

Maskenin toplumsal bağışıklık sağlanana kadar devam edeceğinin ancak, açık alanlarda kişiler arası en az 2 metre varsa maskelerin çıkarılabileceğini söyleyen Koca, "Aşılamayı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaygın olarak yapmak istiyoruz. Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklık oluşacak ve bu sayede erken dönemde rahatlayabiliriz. Toplumsal bağışıklık yüzde 60 olmadıkça, kişisel tedbirlerin devre dışı olmasını önermiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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