Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - ANKARA

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı başarılı operasyonlarla ilerleyişini sürdüren TSK, bölgede üç kritik hedefe kilitlenmiş durumda. Daha önce Kandil ve Sincar’a büyük çaplı operasyon sinyali veren Ankara, şimdi de örgütün eleman devşirdiği ‘Mahmur Mülteci Kampı’ için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Mahmur konusunda hem Bağdat yönetimine hem de BM’ye son dönemde baskıyı artıran Türkiye, kampın teröristlerden arındırılmaması hâlinde gerekirse operasyonu tek başına yapacağını net bir şekilde ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün operasyon sinyalini vermesinin ardından gözler yeniden bölgeye çevrildi.

MAHMUR ABD’NİN PROJESİ

Mahmur Kampı’nın durumunu ve muhtemel bir operasyonu gazetemize değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, kampın tamamen PKK kontrolünde olduğunu ve burada sivil yerleşimcinin kalmadığı söyledi. “Mahur proje bir coğrafya” diyen Başbuğ, şunları kaydetti: Buranın projesi 1994 yılında çizildi ve özellikle oluşturuldu. PKK, ABD’den aldığı akılla bir takım insanları buraya göç ettirerek mülteci sınıfına sokmaya çalıştı. Amaçları, ‘Türkiye’de can güvenliği yok’ gibi bir tablo oluşturmaktı. 1998’de BM, ABD’nin talimatı ile bunun hamiliğine atladı. Sonrasında buranın BM Mülteci Kampı olduğunu söylediler. Buradaki amaç; göçleri artırmak, nüfusu çoğaltmak ve kamuoyu oluşturarak Türkiye’yi sıkıştırmaktı. Tabii bu oyun tutmadı. Mahmur’a ilk göç edenler zaman içerisinde tahliye edildi ve kamp boşaldı. Daha sonra BM'nin buradaki hamiliği devam etti ve yavaş yavaş terör unsurları getirilmeye başlandı. Burada, BM üzerinden terör finanse edildi. ‘Sivil kamp’ gibi lanse edildi ancak terörün kuluçka yuvası oldu. Yani orada hiç sivil kalmadı.

BAĞDAT, HAREKÂTI SEYREDER

Mahmur’da her türlü terörist eğitimi verilmekte. Türkiye’nin Mahmur'a operasyonu bir tercih değil, şarttır. Terör örgütünün barındığı bir yer. Türkiye, Mahmur’da terör unsurlarını yok eder, uluslararası hukukta da yeri var ve hiç kimse bir şey diyemez. Ama biz bunu yapmadan önce siyasi kanalları zorluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün verdiği Mahmur mesajı da Irak’aydı. Irak burada bizi dinlerse ortak bir operasyon, yok dinlemezse Türkiye tek başına bu süreci götürür. Irak, Mahmur’da gereğini yapmadı. Bu durumda da Bağdat kenara çekilir ve TSK’nın harekâtını seyretmek durumunda kalır.

DEAŞ MASALIYLA ZAPT EDİLDİ

Irak merkezî hükûmeti ve BM gözetiminde 1994’te kurulan Mahmur Kampı, zamanla terör örgütünün kampı hâline geldi. BM’nin Mahmur’dan çekilmesiyle birlikte denetim PKK’nın eline geçti. Terör örgütünün sözde asayiş güçlerinin BM binalarını kullandığı belirtiliyor. Üç yıl önce terör örgütü DEAŞ’ın Mahmur’a saldırmasının ardından PKK, sivilleri koruma bahanesiyle Mahmur’daki terörist sayısını artırmıştı.

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