Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda 60’a yakın proje üzerinde çalışan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bozok ve Togan’ı seri üretime hazır hâle getirdi. Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok Projesi’nde testlerin tamamlandığını söyleyen TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş “Bozok İHA’larda kullanılabilecek oldukça etkin bir mühimmat. 8 kilometre menzille başlayan projede uzun menzil atışlar da planlanıyor” dedi.

HÜRKUŞ VE SONGAR İLE TEST ATIŞI

Okumuş, Togan’ın da havadan bırakılan güdümsüz/düşük profil güdümlü mini mühimmat olduğunu, özel alanlarda kullanılabileceğini, Hürkuş ve Silahlı Drone Sistemi Songar ile test atışları yapıldığını aktardı. Kuzgun Modüler Mühimmat Ailesinin de önemli aşamalara geldiğini bildiren Gürcan Okumuş, ardışık delicili uçak bombası Sarb-83’ün envantere girmesine yönelik bir sipariş süreci bulunduğunu aktardı.

Yerli ve milli İHA AKSUNGUR, ilk saha görevine başladı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı.

Denizkurdu’na millî füzeler damga vurdu Ege ve Doğu Akdeniz’de 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA’nın katılımıyla gerçekleştirilen Denizkurdu-2021 Tatbikatı’na yerli ve millî füzeler damga vurdu.