Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında, "FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur."

ZONGULDAK'TA BİR MÜJDE VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeyi cuma günü vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız." dedi

Erdoğan ile Biden 14 Haziran'da görüşecek Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde görüşeceğini duyurdu.