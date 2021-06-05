Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğalgaz İşletme Tesisi, doğalgazın Türkiye'ye yayılmasında ilk nokta olacak. Karadeniz gazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak. Tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Marmara'nın yükü azalacak Anadolu, Karadeniz üzerinden Asya'ya ve Doğu Avrupa'ya açılacak. Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan Filyos'u kullanacak. Ticaret katlanacak, ihracat artacak. Karadeniz gazının sevkiyatında en önemli görevi liman üstlenecek.

Zonguldak merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste, üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma ihtiyaçları için yerli ve özellikle de mahallî kaynaklara öncelik verilecek. Cari açığın kapatılmasında da önemli rol üstlenecek.