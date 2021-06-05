Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere gittiği Çengelköy'de kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlarla sohbet edip, ilgilendi.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ülkemizi, hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.