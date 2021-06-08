Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ta terörle mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin başarılı harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİT İLE KOORDİNELİ ÇALIŞILDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Terörü kaynağında ara-bul-yok et Son dönemde PKK’nın ‘kalesi’ olarak nitelendirilen bölgelerde yapılan operasyonlarda örgütün sözde üst düzey isimleri tek tek etkisiz hâle getiriliyor... Emekli Kıdemli Albay Işık “Irak ve Suriye'de olmamız anlık müdahaleyi kolaylaştırdı. Bölgede yerel istihbarat ağımız genişledi” dedi.

MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.