Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı

9-11 HAZİRAN'DA GELECEK

“Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Japarov’un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti’yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistanlı mevkidaşı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kırgız Türkleri: İsrail'i şiddetle ve lanetle kınıyoruz Kırgız Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Mescid-i Aksa'daki İsrail vahşetini kınadı.