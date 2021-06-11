Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.