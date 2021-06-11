İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
'Karagümrük Çetesi'ne operasyon: Gözaltılar var
11.06.2021 - 07:15 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
Etiketler : istanbul operasyon,karagümrük çetesi,nurişler,organize operasyon,
792935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/792935.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER