MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
12.06.2021 - 10:45 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : MSB,
793072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793072.aspx
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