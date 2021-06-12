Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya’ya gitti.

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da yer alıyor.

ZİYARET GÜNÜBİRLİK OLACAK

Türk heyeti, günübirlik ziyarette Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir araya bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması NATO Zirvesi ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız" dedi.

Bakan Akar'dan NATO zirvesi öncesi s400 mesajı Deniz Güvenliği Mükemmelliyet Komutanlığı'nın açılış töreninde konuşma yapan Bakan Akar, "Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün. Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden, S-400’lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi.

Çavuşoğlu'ndan NATO Zirvesi öncesi kritik mesajlar Bakan Çavuşoğlu, TRT'de katıldığı yayında Nato Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulunarak, ABD'nin Patriot konusunda takındığı tutumun devam etmesi ve güvence verememesi halinde başka ülkelerden savunma sistemi alabileceklerini söyledi.