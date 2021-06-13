Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Bandırma ve Erdek körfezlerini ikiye bölen Kapıdağ Yarımadası müsilajın iki yüzüne sahne oldu. Yarımadanın bir yüzünde denizin rengi kahverengi olurken diğer tarafı masmavi kaldı. Ancak bu kirliliğin sebebi, bölgedeki bir fabrikaya bağlandı.





"DALGIÇIM. AMA DENİZE GİRMEYE KORKUYORUM"

30 yıldan beri Erdek’in Aşağı Yapıcı Mahallesi’nde oturan Zehra Özcan, dalgıçlık ve balıkçılık ile uğraştığını vurgulayarak “BAGFAŞ Gübre Fabrikası, üretimden kaynaklı asitlerini denize salıyor. Bu da müsilaja sebep oluyor” iddiasına bulundu. Özcan “Buradaki denizin kirliliğinde fabrikanın aşırı etkisi var. Biz defalarca söyledik, defalarca mahkemeye verdik ancak engelleyemedik. Yüzlerce balığın öldüğünü gözlerimle gördüm. Eskiden lüfer ve palamut tutardım. Şimdi bir tana bile göremiyorum. Senelerdir dalgıçlık yapmama rağmen şu an denize girmeye korkuyorum” dedi.





"ÇEVRE KANUNU'NA AYKIRI"

Öte yandan ortaya atılan bu iddia sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bandırma’da gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde Bakanlığımız ekiplerimiz tarafından kapsamlı inceleme ve denetimler gerçekleştirildi. Bunun neticesinde tesiste Çevre Kanunu’nda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirlendi. Tesisin, gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetleri durduruldu.



Müsilaj yaralara merhem olacak Binali Yıldırım Üniversitesi, müsilajdan yara ve kozmetik merhem yapılması üzerinde çalışıyor.

Müsilaj uzaydan böyle görüntülendi! 10 günde 3'e katlandı Marmara Denizi'ndeki müsilaj İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaydan görüntülendi. Görüntülerde 10 günde 3 kattan daha fazla müsilaj artışı olduğu ve müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.