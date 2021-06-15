Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara’yı saran müsilaj (Deniz salyası) sonrası hükûmet harekete geçti. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Koruma Eylem Planı oluşturuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kuruş üyeleri, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önderliğinde İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Saatler süren toplantı sonrası Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

MÜSİLAJ TEHLİKELİ DEĞİL

Kurum, Marmara’da düne göre iyiye gidişin olduğunu söyledi. 169 bölgede 7 günde 2.684 metreküp müsilajı toplandığını ifade etti. Yapılan ilk incelemeler neticesinde müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksit özellik göstermediğinin tespit edildiğini bildirdi.

DENİZİ KİRLETENLERE CEZA YAĞDI

Bir yandan da denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Kurum “Kurum “Bugün itibariyle 7 ilde, bakanlığımız, belediyelerimiz ve İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte toplam 2.942 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 550 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde, Balıkesir’de bir gübre fabrikası, bir termal tesisi; yine Yalova’da 3 tersane işletmesini kapattık. 55 tesis, 9 gemiye 10 milyon lira ceza kestik” dedi.

Bakteri izolatları müsilajı yok etti Yenikapı’da başlatılan pilot uygulama ile deniz salyası, tabii ortamında faydalı bakterilerle temizlendi.

“’BAKTERİ’ ÇALIŞMASINI TAKİP EDİYORUZ”

Murat Kurum, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ’un ‘Marmara Denizi’nden izole edilen bakterilerle’ yaptığı çalışmayı takip ettiklerini aktardı. Birçok bilim adamıyla birlikte hareket ettiklerini belirten Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında alınan kararları açıkladı. Eylem planının bazıları şöyle:

- Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edeceğimiz Marmara Denizi için başlattığımız bilimsel çalışmaları 2021 temmuz ayının sonuna kadar tamamlayacağız. Koruma bölgesi ilan etme kararımız; buradaki biyoçeşitliliği korumak ve geleceğe aktarmak, Akdeniz ve Karadeniz’in korunmasına katkı sağlamak için çok önemli bir karar. Marmara Denizi Koruma Alanımız; Türkiye'nin en büyük denizel koruma alanı, yine dünyada sayılı büyüklükte ve etrafında 7 şehrin olduğu ilk koruma alanı olacak.

- Koordinasyon Kurulu içinde 14 alt çalışma grubu kuruyoruz. İletişim alt çalışma gruplarımızla eylemlerimizin çok daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde hayata geçmesini amaçlıyoruz. Valiliklerimiz, belediyelerimiz de bu alt çalışma gruplarımızın çalışmalarına destek verecek.

Caddebostan Sahili'nde müsilaj yeniden yoğunlaştı! Marmara'nın kabusu haline gelen müsilaj (deniz salyası) Caddebostan'da yeniden yoğunluğunu artırdı.

TESİSLER KAMERADAN 24 SAAT İZLENECEK

- 3 hafta içerisinde, Marmara Denizi Havzası’nda yer alan bütün evsel/kentsel/endüstriyel atıksu arıtma tesislerini yerinde inceleyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte özellikle OSB’lerdeki arıtma tesislerin mevcut durumunu ve iyileştirme kapsamında yapılması gerekenleri belirleyeceğiz. Bu kirletici kaynaklardan Marmara Denizi’ne yapılan deşarjlara ilişkin kirlilik yüklerini tespit edecek ve iş planımızı buna göre oluşturacağız.

- Marmara Denizi’ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, bütün arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz. Tesisleri online olarak izleyeceğimiz bu sistemi kurmak için yaptığımız yeni mevzuat düzenlemesini 1 ay içinde yayınlayacak ve tesislerde sistemin hızlı bir şekilde kurulmasını sağlayacağız.

SUYU ARITANA DESTEK

- Arıtılan atık suyun yeniden kullanımı için gereken ilave yatırım ihtiyaçlarını Bakanlık olarak destekleyeceğiz.

- Marmara Denizi’nde gemilerin atık sularının boşaltılmasını önlemek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Liman Başkanlığı tarafından denetimler artarak sürdürülecek.

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: 51 tesise para cezası Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde 77 bölgede 6 gün boyunca yapılan çalışmalarla toplam 2 bin 166,5 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdiklerini belirterek, yapılan denetimlerde 51 tesise idari para cezası uygulandığını açıkladı.

- 3 ay içerisinde yayımlayacağımız bir mevzuatla tersanelerde temiz üretim tekniklerini yaygınlaştıracağız.

- Yine Sıfır Atık Marmara diyoruz. Buna göre; bütün belediyeler, 1 ay içerisinde sıfır atık daire başkanlıklarını ve şube müdürlüklerini kuracaklar. Bu noktada Marmara Bölgesine sıfır atık konusunda öncelik veriyoruz. Kamu, özel hiçbir ayrım gözetmeden bütün binalarda sıfır atık sistemlerini kuracağız. 7 ilimizin tamamında, özellikle kıyı kesimlerde mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde atık ayırma sistemlerini kuracağız. Kompost, atık getirme merkezlerini yaygınlaştıracağız. Bunun için yerel yönetimlerimize yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Araç gereç eksikleri varsa yardım edeceğiz.

- Tarım ve Orman Bakanlığı’mız 3 fazlı zeytinyağı işletme sistemlerine destek ve hibe verilmesini durduracak.

İstanbul'da yağış nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı.

Erdoğan'dan bir adım daha: Müsilaj için özel kurul Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu. Kurul, Marmara’nın müsilajdan temizlenmesi için yürütülen çalışmaların aksamamasını sağlayacak.