Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Marmara Denizi için koruma bölge ilanı çalışmalarımızı temmuz ayı itibarıyla tamamlamak istiyoruz” diyen Kurum, şunları kaydetti: Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediği tespitini yaptık. Hocalarımızın verdiği görüşe göre denizlerimizdeki azot seviyesinin yüzde 40 azalması hâlinde Marmara Denizi’miz eski hâline gelecektir. Deniz üstünde ve altındaki oksijen seviyesini arttırmak hedeflerimizin başında geliyor. Bugün (dün) itibarıyla 7 ilimizde toplamda 2 bin 942 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 550 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde Balıkesir’de bir gübre fabrikası, bir termal tesisi, yine Yalova’da 3 tersane işletmesini kapattık. 55 tesis, 9 gemiye, 10 milyon lira idari para cezası uyguladık.