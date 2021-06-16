Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) ile HDP Gençlik Meclisleri içerisinde faaliyet gösteren ve terörist başı Öcalan’a sözde tecrit uygulandığını bahane ederek yazılama, havai fişekli, molotof kokteyli, meşaleli toplu gösteri/yürüyüş şeklindeki illegal faaliyetlere katılan bazı örgüt üyeleri belirlendi.

Belirlenen örgüt üyeleri şehrin 5 ayrı ilçesinde 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalar sırasında çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.