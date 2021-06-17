Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele yurt genelinde sürüyor. Son günlerde aşılama çalışmaları hız kazandı, konuya ilişkin rekor haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, son 24 saat içerisinde 18 bin 584 merkezde, 47 bin 314 sağlık çalışanının 1 milyon 416 bin 795 aşı yaptığını söyledi. Koca, paylaşımında sağlık çalışanlarına "elleriniz dert görmesin arkadaşlar" diyerek teşekkür etti.

37 MİLYON SINIRI AŞILDI

Aşılama programında 37 milyon sınırı aşıldı. Salgının başından bugüne kadar toplam 37 milyon 283 bin doz aşı yapıldı. Bunun 23 milyon 253 bini ilk doz, 14 milyon 29 bini ise her iki doz aşısını yaptıran kişilerden oluştu.

35 YAŞ ÜZERİNE AŞILAMA BAŞLIYOR

Son bir hafta içerisinde birçok meslek grubunun aşılanmaya başladığını belirten Bakan Koca, 35 yaş üstü vatandaşlar için de aşılamanın başlayacağını duyurdu.

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden de kurtulduğumuz son yaz olacak" diyen Bakan Koca, "Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız" dedi.

Aşı sırası çocuklara gelecek mi? Dünyadaki aşı stokunun yetersiz olduğunu vurgulayan DSÖ, çocukların yetişkinlere oranla daha düşük risk taşıması sebebiyle Covid-19 aşılamasında “şimdilik” öncelikli olmadığını duyurdu.