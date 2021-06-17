Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı, 2018-2020 yılları arasında teslim olan PKK'lı teröristler ile yaptığı görüşmeler ve mülakatlardan bir rapor hazırladı.

TRT Haber'in detayına ulaştığı rapora göre eli kanlı terör örgütü örgüt, son yıllarda eleman devşirmekte zorlanınca çocukları hedefe koydu, 10-15 yaş grubundaki çocukları kaçırarak dağa götürdü.

ÖRGÜTE KATILIM İÇİN "ELEMAN TEMİN ŞEBEKESİ"

Bir diğer, yol olarak, "eleman temin şebekesi" kullanıldı. Kendilerini gizleyen örgüt mensupları, 15-17 yaş grubundaki çocukları kandırmak için, aralarına sızmaya çalışıyor.

Gençlerin sosyal hayatlarına sıradan insanlar olarak giren örgüt mensupları, manipülasyon ile çocukları dağa gitmeye ikna etmeye çalışıyor.

HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI BÜYÜK ROL OYNUYOR

Rapora göre, PKK'ya eleman temininde HDP il ve ilçe başkanlıkları da rol oynuyor. Özellikle parti etkinliklerinde gençlere yönelik propaganda faaliyeti yürütülüyor.

Bunun neticesinde hedefe alınan çocuklar ve gençler ilk aşamada terör örgütüne aşina oluyor. Sonrasında akran etkileşimiyle örgüte katılım özendiriliyor.

ÖRGÜTTEN KAÇIŞIN EN BÜYÜK SEBEPLERİ: DARP, TACİZ, BASKI

Raporda, örgüte katılmalarının ardından terör kamplarına götürülen kadın, çocuk ve gençlerin yaşadıkları da yer alıyor. Özellikle kadınlara ilişkin bölümde dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin kadın teröristler için, "denetim altında tutulması ve terbiye edilmesi gereken nesneler" ifadelerini kullanıyor.

Örgüt içinde darp, taciz ve tecavüz de oldukça yaygın. Bunlara itiraz eden kadın teröristler için uygulanan ceza ise ölüme kadar gidiyor. Bu ceza için iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki infaz.

İkinci yöntem ise ölüme gönderme veya yönlendirme. Teslim olan teröristlerin ifadelerine göre kadın teröristler, bir mağarada silahlarıyla birlikte uzun süre yalnız bırakılıyor ve intihara zorlanıyor. Terör örgütü PKK, intihar ettiremedikleri gözden çıkardıkları veya verim alamadıkları teröristleri de intihar bombacısı ya da suikastçı olarak görevlendiriyor.

Teröristlerin örgütte kalma süreleri ortalama 5 ila 6 yıl arasında. Örgütten kaçmak kaçma nedenleri arasında fiziksel ve psikolojik zorlama, kötü muamele, baskı ve taciz en önde geliyor.

BATININ DESTEĞİ İÇİN KADINLAR ÖN PLANDA

Raporda, PKK'nın dağdaki kadın teröristlere kötü muamelede bulunurken, Suriye'de ise Batı'nın desteğini alabilmek için kadınları vitrin olarak kullandığına dikkat çekiliyor.

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