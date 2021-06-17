Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"ne katıldı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir." dedi.

Tam üyelik mücadelesinin neticelenmesini istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz bu mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini beklediklerini aktardı.

DÜZENSİZ GÖÇ VE IRKÇILIK

Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lükslerinin olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Bakü’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler maçını izlemek üzere, Bakü Olimpiyat Stadı'na gelerek, millilere destek olmak üzere tribündeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız "Karabağ zaferi ile Kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı" vurgusu yapan Erdoğan net konuştu: Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa'da at yarışı izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte at yarışı izledi.