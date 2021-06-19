Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ MÜJDEYİ DUYURACAK

Turizmde KDV indirimine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız ve müjdeyi halkımıza duyururuz" açıklamasında bulundu.

Fransa, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkardı Fransa, koronavirüsle mücadelesinde salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Rusya'dan Türkiye kararı Rusya, 15 Nisan'da alınan seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını açıklayarak, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan güzel haberi verdi: 'Atmaca' tam isabet Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar füzesinin, envanter girişi öncesi son kez gerçekleştirilen test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardığını açıkladı.