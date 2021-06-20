Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum "11'inci günde toplam 4 bin 202 metreküp müsilajı temizledik. Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi’mizin temizliğinde, sahada 1.550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. 'Marmara Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. ANKARA

Tekirdağ kıyılarına müsilaj geri geldi Uzun süredir Tekirdağ kıyılarında etkili olmayan müsilaj, rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağının olduğu alanı kısa sürede kapladı.