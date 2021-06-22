Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 11 Haziran günü Kalyanu Dağı'nda teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda

piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın (23) ağır yaralandı. Akın, Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. Cenazesi memleketi Konya'da defnedildi.

"DAĞDA 4. GÜNÜMÜZ"

Öte yandan, kahraman askerin şehadet şerbetini içmeden 45 gün önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Akın'ın silah arkadaşı ile birlikte çektiği videoda "Bugün 24 Nisan Pazartesi. Devremle beraber dağda 4. günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan” sözleri yürekleri dağladı.

Polis memurunun şehit edildiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İHA WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüler dehşete düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Er Akın'ın ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

