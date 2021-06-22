Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yaşayan uluslararası misafirler, kendi ülkeleriyle kıyaslama yaparak Türkiye’nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini anlattı. Ülkemizde uygulanan Covid-19 aşısı dozu 42 milyonu aşarken Türkiye’de yaşayan uluslararası misafirler, Covid-19 aşılama sürecindeki tecrübelerini ve Türk sağlık sisteminden memnuniyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda anlattı. “Bu Topraklara Âşık” başlıklı seride Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya’ya yerleşen ve uzun süredir bu bölgelerde yaşayan İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan vatandaşları, kendi ülkeleriyle Türkiye’nin sağlık sistemini karşılaştırdı, Türk sağlık sistemine duydukları hayranlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından “Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olacak bir gayretle işlerini yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize minnettarız” ifadeleriyle paylaştı.

“ALMANYA’DAN GÜVENLİ”

Almanya’dan gelen ve Antalya’da yaşayan Marion Füller ve Michael Wigant, film serisinde görüşlerine yer verilen isimlerden ikisi oldu. Wigant “Burada hükûmet tarafından kapanma döneminde yapılan şeyler Almanya’da yapılanlardan daha iyi. Burada yaşlı insanlara, alışverişe gidemeyecek durumda olan insanlara bakılıyor, tıbbi destek daha iyi. Kendimizi burada Almanya’dan daha güvende hissediyoruz” dedi. Covid-19 aşısını Türkiye’de yaptırdıklarını belirten Marion Füller de aşıdan dolayı bir sorun yaşamadığını anlattı.

“EVİMDE GİBİ HİSEDİYORUM”

Yunanistan’dan Balıkesir’e gelen Yiannis Yiatilis de Türkiye’deki Covid-19 aşılama programının çok başarılı olduğunu belirtti. Yaş sırası geldiğinde internet ortamından çok kolay randevu aldığını ifade eden Yiatilis “Günüm geldiğinde hastaneye gittik ve her şey mükemmel şekilde tamamlandı. Her şey temiz ve güzeldi” dedi. Türkiye’de kendisini yeterince güvende hissettiğini söyleyen Yiatilis “Bir Yunan vatandaşı olarak Türkiye’deyken kendimi evimde gibi hissediyorum. Herkes bana dostça davranıyor. Yunan olduğumu söylediğimde bir gülümseme ve dostça bir yüz görüyorum, burada olmayı seviyorum” ifadelerini kullandı.

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“HİZMETE İNANAMADIM”

İtalya’dan İzmir’e gelen Carlo Brivio da aşı olmak için İtalya’ya dönüp dönmemeyi düşündüğünü, bunu arkadaşlarıyla konuştuğunu ancak ülkesinde aşı durumunun belirsiz olduğunu anlattı. Eşinin Türkiye’de, köydeki doktoru aşıyla ilgili bir şey sormak için aradığını ve doktorun kendilerini aşı olmaya davet ettiğini aktaran Brivio, şunları söyledi: Süreç mükemmel işledi. Aşılama sonrasında önce onu, sonra da beni aradılar. İyi olup olmadığımızı, bir problem yaşayıp yaşamadığımızı sordular. Dediğim gibi buna inanamadım. Bu yaşadıklarımı İtalya’daki arkadaşlarıma anlattığımda hâlâ aşı olmadıklarını öğrendim. Sadece İtalya için demiyorum, ABD’de de Belçika’da da yaşadım. Bu yüzden bu ülkelerdeki durumlar hakkında da bilgim var. Türkiye’de son 15 yılda yaşanan bu değişime hâlâ hayret ediyorum.

“BİRÇOK ÜLKEDEN AVANTAJLIYDIK”

Birleşik Krallık’tan Muğla’ya gelen İngiliz vatandaşları Türkiye’deki aşı tecrübesini anlattı. Tudor Hughes, Türkiye’nin tartışmasız yaşanabilecek en güzel yerlerden olduğunu söyledi. Barbara Hughes da “Sadece biz değil, burada bizim yaş grubumuzdaki herkes aşısını oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse birçok ülkeden avantajlıydık. Erkek kardeşim İspanya’da yaşıyor, hâlâ bekliyor. Teyzem 80 yaşında ve Güney Afrika’da hâlâ bekliyor. Evet, burası çok daha verimli” ifadelerini kullandı.

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