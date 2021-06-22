Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün çeşitli birimlerimde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin ByLock kullandığı ve Bank Asya’da kaydı oldu öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 11 (sivil) şüpheli hakkında 22.06.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil toplam 132 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyon ile 94 şüpheli yakalandı.

17 ilde FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasına operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan “Aday Numarası” sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun 6’sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46’sınında ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 52 kişiye yönelik yapıldığı öğrenildi.

FETÖ operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan ve 9 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detayları ulaşıldı. Eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi "Mukaddes" kod adlı N.A. ve iki şüpheli tutuklandı.