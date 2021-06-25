Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarın ülkenin bir kısmında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gerçekleşeceği öngörülüyor.

DİĞER YERLER AZ BULUTLU VE AÇIK OLACAK

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI NEVSİM NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel ve su baskınlarına karşı sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı Yurt genelindeki sıcak havaların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, bazı bölgelerde şiddetli yağışın etkili olabileceğini duyurdu.