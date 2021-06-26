Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geleceğini açıkladı. 27-29 Haziran 2021 tarihlerindeki ziyaretinde Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile görüşecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve iklim değişikliği dâhil küresel konulardaki işbirliği, Türkiye-AB ve Birleşik Krallık-AB ilişkileri ele alınacak. Daha sonra Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ı ziyaret edecek.

Skandal görüntüleri yayılan İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması sonrası sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin de ortaya çıkması ile istifa etti.



6 ülke daha İngiltere tarafından kırmızı listeye eklendi İngiltere, koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat kısıtlaması uyguladığı ülkeler arasına Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, Moğolistan, Tunus ve Uganda'yı da ekledi.