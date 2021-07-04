Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz ve Ege'de, Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerini yerine getirirken, Karadeniz Uyum Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı, Durumsal Farkındalık Harekatı'nı da başarıyla sürdürüyor.

GÖREV SÜRELERİ ARTTI

Sondaj ve araştırma gemilerine koruma ve refakat görevine de devam eden Bahriyelilerin yoğunluğunu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Türk Deniz Kuvvetleri yaklaşık 200 bin saat/yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı" açıklamasıyla ortaya koydu.

Buna göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından personel eksikliği nedeniyle yaşadığı sıkıntılı dönemi kısa sürede atlatarak görev sürelerini yukarı taşıdı.

Son 20 yılın verilerine göre, yıllık ortalama 109 bin 724 saat seyir yapan Bahriyeliler, bu rakamları son üç yıl içinde artırdı.

2011'DEN İTİBAREN YÜKSELİŞ

2000'de 81 bin 376 saat, 2001'de 67 bin 882 saat seyir yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 2011'e kadar 100 bin saatin altında yıllık seyir süresi gerçekleştirdi.

Bu rakam iç savaş nedeniyle Libya'daki vatandaşların tahliyesi göreviyle 2011'de yükseldi.

Libya Türk Görev Grubu'nun Bingazi Limanı'ndan vatandaşların tahliyesi nedeniyle üstlendiği yoğun görevlerin ardından Bahriyelilerin 2011'deki yıllık seyir süresi 130 bin 348 saate yükseldi.

FETÖ SONRASI GÖREV SÜRELERİ

Sonraki dönemde yıllık ortalama 100 bin saat civarında devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının seyir süresi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından azalan personel sayısı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bünyesinden ayrılmasına rağmen 2017'de yıllık ortalama 116 bin 224 saat oldu.

FETÖ üyesi teröristlerden temizlendikten sonra Bahriyelilerin görev sürelerinde de hızlı yükselme yaşandı.

Gerek Mavi Vatan'daki görevleri, tatbikatları gerek aynı anda diğer milli, uluslararası ve NATO görevlerini bir arada yerine getiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 2018'de 124 bin 386 saat görev yaptı.

Bahriyeliler 2019'da 162 bin 102 saat, geçen sene ise 199 bin 910 saat seyir süresine ulaşarak 20 yılın rekorunu kırdı.

The Economist, Türk denizaltılarına övgü yağdırdı Dünyaca ünlü İngiliz The Economist Dergisi, yayınladığı yeni analizde geçtiğimiz Mart ayında suya indirilen Piri Reis Denizaltısına dair ses getiren ifadeler kullandı. Analizde Türk donanmasının gün geçtikçe güçlendiği belirtilirken, bu gelişmenin Ege Denizi’ndeki dengeleri değiştireceğine de vurgu yapıldı.

Putin: İngilizlerin Karadeniz'deki hamlesi provokasyon Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı, "Direkt Hat" programında Kırım açıklarında İngiliz savaş gemisi ile yaşanan olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, "İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda yalnızca İngilizler değil, ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra NATO askeri üslerinin birinden, sanırım Yunanistan, Girit'teki bir üsten ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bununla ilgili rapor sunduk. O gemiyi batırsaydık bile 3. dünya savaşının eşiğine gelinmezdi" dedi.