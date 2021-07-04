Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Aşı kampanyalarının hız kazanması ile ilgili süreç ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile bayram tatilinin kaç gün olacağı gibi konular toplantıda masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda, turizm sektörüne ilişkin gelişmeler de dahil olmak üzere ülke gündemindeki konuların da ele alınması bekleniyor.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

BAKAN AKAR BİLGİ VERECEK

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde başarılı çalışmalara imza attığını, özellikle de aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğunu bildirdi.