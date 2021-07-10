Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan cezaevlerindeki ‘çıplak arama’ konusunda, Adalet Bakanlığı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. TBMM İnsan Hakları Komisyonunun cezaevlerindeki çıplak arama tartışmaları konusunda hazırladığı raporda, “Mevzuatta yer verilmesi nedeniyle ‘çıplak arama’ kavramı kullanılsa da Komisyon’umuz bu müessesenin kullanılan terim itibariyle yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği dolayısıyla mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak bu algının ortadan kalkmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği düşüncesini taşımaktadır” değerlendirmesine yer verdi. İnsan Hakları Komisyonu üyeleri de ‘Çıplak arama’ kavramı yerine, ‘Detaylı arama, hassas arama, nitelikli arama’ gibi ifadelerin kullanılmasını önerdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, çıplak aramanın bütün dünyada kullanılan bir arama metodu olduğuna dikkat çekerek “Eğer tehlike varsa, terör örgütüyle iltisaklıysa, çıplak aramanın yapılması yasalarımızda varsa çıplak aramanın yapılmasında da yani her zaman olmasa bile ben çok fazla da bir mahsur görmüyorum” dedi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise “Meri kanunlarımızda ‘çıplak arama’ adı altında bir madde var. Fakat kelime anlamı itibarıyla çıplak arama deyince aklımıza farklı şeyler geliyor. Bunu ‘çıplak arama’ değil de ‘hassas arama, detaylı arama, nitelikli arama’ gibi kanundaki o ‘çıplak arama’ literatürünü değiştirip oraya farklı bir kelime koyarak anlamı değiştirebiliriz” diye konuştu.

BAKANLIK HAZIRLIK YAPIYOR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Bakanlık olarak mevzuattaki çıplak arama konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, “Çıplak arama dünyanın tüm ülkelerinde var, modern hukuk ülkelerinde var. Bu konuda biz de, omurgayı bozmadan kendimize göre bir düzenleme yapacağız. Çıplak arama kavramı uluslararası literatürde oturmuş bir kavram, bizde ‘çıplak’ ibaresi belki ‘çırılçıplak’ gibi algılanıyor, öyle değil. Algı önemli. Bunu çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'çıplak arama ve darp' iddialarına ilişkin açıklama Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakkari Belediye Başkanı Hatipoğlu'na yönelik "çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Soylu'dan 'çıplak arama' iddialarına cevap: İspat etmeyen şerefsizdir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak Emniyet Müdürlüğünde çıplak arama iddiasıyla ile ilgili "Türk Polis Teşkilatına bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" dedi.