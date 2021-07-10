Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Marmara Denizi ve çevresini saran müsilajın sebeplerini ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu önceki gün ilk toplantısını yaptı. Çalışma programını belirleyen Komisyon, dinlenecek kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler ve akademisyenlere ilişkin tavsiyeleri aldı.

Komisyon, yaz aylarında çalışmalarına devam edecek. Gelecek hafta için iki toplantı planlayan Komisyon, önce Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısını ve Bakanlık temsilcilerini dinleyecek. Daha sonra da Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri çağrılacak. Sonraki toplantılar ise 3, 4 Ağustos, 17, 18 Ağustos, 31 Ağustos ve 1 Eylül’de yapılacak. Kamu kurumlarının ardından üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları Komisyon’a davet edilecek.

RAPOR HAZIRLANACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarından müsilajın sebepleri ve etkileri ile temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi isteyecek olan Komisyon, durumu yerinde görmek için Marmara Bölgesi’ne giderek incelemelerde bulunacak ve uzmanlarla görüşecek. Toplantı ve saha çalışmalarının ardından ise konuya ilişkin bir rapor ortaya konacak. Komisyon toplantılarının kayıtları kapsamında, seçilen uzmanlar tarafından kaleme alınacak olan rapor daha sonra Meclis Başkanlığına sunulacak.

Öte yandan, Marmara Denizi’nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayının ardından 6 Haziran’da devreye alınan Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar, devam ediyor. 22 maddelik Koruma Eylem Planı, adım adım uygulanıyor. Plan çerçevesinde alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7 gün 24 saat izleniyor.

İstanbul kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmalar kapsamında kıyıların temizlendiği gözlendi.

Müsilaja karşı Marmara’ya balık takviyesi Balıkların müsilajı yediğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara’ya balık bırakılabileceğini bildirdi.