Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.

KALKIŞ AĞIRLIĞI 6 TON

Kalkış ağırlığı 6 tonu geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergiledi.

AKINCI, gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

BAYRAKTAR: ÇATLARSAN, DOĞURAN KISRAK UTANSIN

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" şiirinin dizelerine yer vererek, "AKINCI bu sefer de heybesi tam yüklü uçtu; 3000 lb. faydalı yükle! 'Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!" ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI TİHA, Türk havacılık tarihine damga vurdu BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.

Bayraktar SİHA’lara son müşteri Arnavutluk Türkiye’de Baykar Savunma şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB-2 insansız silahlı hava araçlarına dünyadan talep her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde savaş ortamında test edilen ve başarısını kanıtlayan SİHA’lara son talip, Arnavutluk oldu.