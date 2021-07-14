Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girşimi hala akıllardaki tazeliğini koruyor. Kanlı kumpasın unutturulmaması ve gelecek nesiller tarafından da bilinmesi adına Ankara'da oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla yarın gerçekleştirilecek.

KÜLLİYE KARŞISINDA İNŞA EDİLDİ

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müze, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

15 Temmuz’da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılacak. Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçecek.

15 Temmuz'a direnen vatandaş, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaşacağı müzede ziyaretçiler, sela koridorundan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşacaklar.

HER ŞEHİDİN BİYOGRAFİSİ YER ALACAK

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alacak.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre boyundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 adet silikon heykel yer alıyor.

Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.

Beştepe'deki Şehitler Abidesi Anıtı'na uzanan vadide, Anadolu'daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift başlı kartal simgesi ile Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar bulunuyor.

15 Temmuz hislerini tarihe not düştük Yönetmen Volkan Kocatürk: Yapmak istediğim şey, bu olaylardan etkilenen halkın gözünden 15 Temmuz’u anlatmaya çalışmaktı. Oyuncu Erkan Petekkaya: Umarım ‘Şafak Vakti’, belgesel niteliğinde bir film olmuştur.

15 Temmuz ruhu müzede canlanıyor Tarihe ışık tutan eserlerin yer aldığı Hisart Canlı Tarih Müzesi, 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz dioramalarıyla ülke tarihinin dönüm noktasına ışık tutmaya devam ediyor.